Homem se ’fantasiou’ de goleiro Bruno e causou revolta nas redes sociais - Reprodução

Homem se ’fantasiou’ de goleiro Bruno e causou revolta nas redes sociaisReprodução

Publicado 02/11/2021 16:56 | Atualizado 02/11/2021 17:14

Um homem que se "fantasiou" de goleiro Bruno Fernandes para ir a uma festa de Halloween nesta segunda-feira (1º), em Manaus (AM), foi demitido depois que a foto viralizou nas redes sociais. Na imagem, ele usa uma camisa do Flamengo com o nome "Bruno" escrito nas costas e segura um saco de lixo com o nome "Eliza". O ato causou revolta na internet. "Em que momento feminicídio passou a ser fantasia de festa? Eu fico horrorizada com isso", disse uma internauta.

fotogaleria

O estúdio onde o homem trabalhava como tatuador divulgou uma nota reprovando a atitude dele. "O estúdio não compactua com qualquer tipo de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido do estúdio, sendo assim, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", afirmou o comunicado.



A casa de shows Porão do Alemão publicou a foto no Instagram, mas apagou após a repercussão negativa e pediu desculpas pela postagem. "O Porão do Alemão não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio. A foto foi postada pelo nosso estagiário, que tem 20 anos de idade. O crime foi há cerca de 11 anos. Foi alegado desconhecimento, e a nossa moderação imediatamente, ao ver a foto, apagou e advertiu o responsável".



O estabelecimento também informou que afastou temporariamente o funcionário. "Pedimos publicamente desculpas pelo ocorrido. O funcionário em questão foi temporariamente afastado. Mais uma vez: o Porão do Alemão não compactua com todo e qualquer tipo de crime. Apologia ao feminicídio é crime", concluiu.