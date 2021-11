Datena - Reprodução/Youtube

DatenaReprodução/Youtube

Publicado 02/11/2021 19:34

O apresentador José Luiz Datena confirmou na tarde desta terça-feira, 2, em seu programa na TV Bandeirantes, que deixará o PSL para se filiar ao PSD, com intenção de disputar o Senado. A informação foi adiantada mais cedo pelo Broadcast Político.

"Vou deixar o PSL e vou para o PSD, que é o partido do Kassab. Isso já está definido", disse Datena. "O Kassab deve me lançar candidato ao Senado", acrescentou.

Como mostrou mais cedo a reportagem, Datena decidiu deixar o PSL por estar insatisfeito com os rumos tomados pelo partido na esteira da fusão com o DEM. As legendas aguardam aval da Justiça para formar o União Brasil.

A gota d'água teria sido uma declaração do presidente do PSL, Luciano Bivar, de que considerava lançar o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro à presidência da República, mesmo após Datena ter sido anunciado como pré-candidato da sigla ao Planalto.