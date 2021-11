Mulher foi presa acusada de extorquir padre - Reprodução

Publicado 03/11/2021 18:54 | Atualizado 03/11/2021 18:56

São Paulo - Uma mulher de 27 anos foi presa acusada de extorquir um padre de 50 anos, da Diocese de Catanduva (SP), após flagrar uma conversa íntima do marido dela com o pároco em junho deste ano e começar a exigir dinheiro do religioso para que ela ficasse em silêncio sobre o assunto.



Ele chegou a pagar R$ 3 mil pelo sigilo da mulher, mas ela continuou exigindo mais dinheiro e pediu mais de R$ 20 mil para que as conversas continuassem em segredo. Por não ter condições de pagar o que era exigido pela mulher, o padre denunciou o caso de extorsão à polícia.

O padre teria sido orientado pelos agentes a dizer que faria o pagamento. No dia 15 de setembro, a mulher enviou um mototaxista para buscar a quantia na casa do pároco e os policiais acompanharam o mototaxista até o local de trabalho da mulher. Assim que ela pegou o envelope acreditando ser o dinheiro, foi presa em flagrante.

No dia seguinte, a Justiça concedeu liberdade provisória à mulher, mas, por determinação, ela não pode manter contato com o padre e deve comparecer ao Fórum mensalmente, para informar suas atividades, enquanto responde ao crime.