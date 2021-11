Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 04/11/2021 14:25 | Atualizado 04/11/2021 15:28



"Eu ando pelo Brasil, pelo mundo também. Estive há pouco na Itália. Todo o percurso fiz de carro, total (de) duas horas, tinha internet. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza", disse Bolsonaro durante o leilão do 5G, realizado nesta quinta-feira.

De sexta-feira da semana passada a terça-feira desta semana, Bolsonaro esteve na Itália para participar da reunião do G-20, o grupo das maiores economias do mundo.

Na última quarta-feira (3), outra gafe do presidente virou motivo de piada no programa "The Late Show" , apresentado por Stephen Colbert, que tem grande audiência nos Estados Unidos. Na ocasião, Bolsonaro confundiu o nome de John Kerry, que foi o representante do país para tratar de assuntos climáticos na COP-26, com o do ator de comédia Jim Carrey.