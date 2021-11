Enem: coordenadores do Inep pedem demissão próximo a aplicação das provas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 05/11/2021 15:21

Brasília - Dois coordenadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsáveis pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pediram demissão. A saída de Eduardo Carvalho Sousa, coordenador-geral de Exames para Certificação e fiscal de contratos do Enem, e de Hélio Junior Rocha Morais, coordenador-Geral de Logística da Aplicação do Enem e fiscal de contratos, acontecem próximo a realização da prova, marcada para os dias 21 e 28 deste mês.



Os coordenadores teriam entregado o cargo por discordarem da gestão feita por Danilo Dupas, quarto presidente do Inep desde o início do governo Bolsonaro.

Além da demissão dos coordenarores, a instituição também vem enfrentando problemas com os servidores. Na última quinta-feira (4), os funcionários públicos realizaram uma assembleia para denunciar Dupas por assédio moral.