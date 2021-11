Avião de Marília Mendonça cai na Cachoeira da Serra da Piedade, em Caratinga - reprodução

Publicado 06/11/2021 18:19 | Atualizado 06/11/2021 18:23

Belo Horizonte - Um áudio que mostaria as últimas palavras do piloto do avião de Marília Mendonça, morta na última sexta-feira (5) em um acidente aéro, é falso. Na verdade, a mensagem é de uma conversa entre o piloto e o copiloto do Boeing da Gol que se chocou com um jato Legacy a 30 km de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, no ano de 2006.

Na ocasião, que ficou conhecida como a tragédia do voo 1907 e completou 15 anos em setembro, 154 pessoas morreram.

A cantora Marília Mendonça morreu aos 26 anos, nesta sexta-feira (5). Além dela, morreram Henrique Ribeiro, produtor; Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor; Geraldo Martins de Medeiros Junior, piloto do avião; e Tarcísio Pessoa Viana, copiloto. O grupo viajava de Goiânia a Caratinga, em Minas Gerais, onde Marília faria uma apresentação.