Vacinação em crianças de 5 a 12 anos com imunizante da Pfizer será analisada pela Anvisa - Foto: Sergio Lima

Publicado 10/11/2021 08:42

Anvisa e Pfizer deram nesta terça-feira, 9, o primeiro passo na discussão sobre a aprovação do uso da vacina contra covid-19 em crianças de 5 a 12 anos. Representantes participaram de uma reunião de "pré-submissão" do pedido de aprovação, onde foram apresentados dados técnicos antes do envio formal do pedido para a nova indicação.

Segundo a Anvisa, o laboratório confirmou que a dose será reajustada, e aplicada em menor quantidade do que a aplicada para pessoas com 12 anos ou mais, como já acontece nos Estados Unidos. A Pfizer não deu uma data para a apresentação do pedido. A agência reiterou, no entanto, que só começará a avaliação quando receber todos os dados que sustentem a indicação para a faixa etária.

No último dia 29 de outubro, FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou a utilização da vacina em crianças nesta faixa etária.



Com o assunto ainda em discussão aqui no Brasil, a Anvisa recebeu e-mails ameaçando os diretores caso a aprovação acontecesse. As ameaças foram direcionadas também a escolas do Paraná. O autor dos e-mails foi localizado pela Polícia Civil. Intimado, ele prestou depoimento e disse estar arrependido. As investigações ainda estão em curso, mas os investigadores não deram mais informações sobre o caso.