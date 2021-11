Brasil recebeu mais 1,7 milhão de doses da vacina contra covid-19 da Pfizer - AFP

Brasil recebeu mais 1,7 milhão de doses da vacina contra covid-19 da PfizerAFP

Publicado 10/11/2021 12:37

Na madrugada desta quarta-feira (10), o Brasil recebeu a terceira remessa essa semana de doses da vacina da Pzifer - ComiRNAty - contra covid-19. O voo com o novo lote do imunizante pousou em Campinas/SP, no Aeroporto Internacional de Viracopos. Entre domingo (7) e segunda-feira (8), a farmacêutica entregou outras 5,2 milhões de doses.

O voo UC1502 vindo de Amsterdam com 1.721.070 doses da vacina trouxe o 17° lote referente ao segundo contrato da Pfizer com o Governo Brasileiro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o final do ano.

Segundo o Ministério da Saúde, as doses do imunizante serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e distribuídas para todo o Brasil. Ao todo, já foram enviadas mais de 344 milhões de doses das vacinas contra a covid-19, na maior campanha de vacinação da história do país. A pasta alerta para que os cidadãos conferiram o calendário de vacinação do seu município e complete o esquema vacinal.