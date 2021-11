Peças de carne que estavam com o suspeito foram recuperadas pela Guarda Municipal - Reprodução/Ligado na Notícia

Peças de carne que estavam com o suspeito foram recuperadas pela Guarda MunicipalReprodução/Ligado na Notícia

Publicado 17/11/2021 10:17

Um homem, de 43 anos, foi preso em Dourados, no Mato Grosso do Sul após tentar roubar duas peças de carne nesta terça-feira, 16. Na ocasião, o suspeito colocou a peça de picanha na parte frontal da calça, mas não conseguiu sair do estabelecimento porque foi flagrado pelo açougueiro.

Além da peça de picanha, que custava por volta de R$ 138, o homem também tentou furtar uma peça de maminha no valor médio de R$ 64. Ao constatarem a situação, os funcionários acionaram a Guarda Municipal de Dourados, que o conduziu a delegacia. No local, o suspeito afirmou ao site Ligado na Notícia que "gosta de picanha" e por isso teria cometido o crime.

No entanto, essa não é a sua primeira passagem pela polícia. Na delegacia, foi constatado que o homem já tinha ficha por furto, tráfico e violação de domicílio. O ocorrido foi registrado na Delegacia de Dourados como furto e pode resultar de 1 a 4 anos de prisão.