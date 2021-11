Vereador teria chamado menina de 2 anos de 'pretinha feia e fedida' - Reprodução

Publicado 17/11/2021 10:43

São Paulo - A mãe de uma criança de 2 anos denunciou um vereador de Planalto, município de São Paulo, alegando que o parlamentar escreveu mensagens racistas contra sua filha. Mensagens mostradas pela atendente Carolaine Vilela mostram Gercimar Maximiliano de Mattos chamando a criança de 'pretinha feia e fedida'.

"Não tive reação na hora. Fiquei em choque. Continuei respondendo, e ele fez mais ofensas contra a menina. Isso me despedaçou. Por mais que minha filha seja negra, eu não esperava que isso aconteceria agora. Vai acontecer um dia, mas não estava esperando. Foi muito cruel. Ela não consegue se defender. É uma criança", lamentou a mãe

Ainda à TV Tem, Carolaine explicou que publicou uma foto da filha dela com a filha do vereador, já que é amiga da ex-mulher dele. Ao ver a publicação, Gercimar teria escrito insultos contra a criança. "Eu não quero essa sua pretinha feia e fedida com a minha filha".

“Minha filha não entende o que é certo ou errado, mas se vocês insistirem nisso, é essa sua neguinha que vai pagar o preço”, teria dito o vereador.

A mãe da criança publicou registros das conversas nas redes sociais e, logo depois, ela relatou que passou a sofrer ameaças e precisou mudar de endereço.

Vereador nega racismo e ameaças

O vereador Gercimar Maximiliano de Mattos afirmou nunca ter conversado com Carolaine e nega que seja o autor das mensagens racistas e de ameaças.

“Jamais, nunca na vida, eu teria coragem de ofender um adulto dessa forma, que dirá uma criança”, alegou.

A Polícia Civil está investigando o caso como "Injuria Racial" e ouviu Carolaine. Já o parlamentar, ainda vai prestar depoimento. Os celulares de ambos devem passar por perícias.