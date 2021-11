Roberto Jefferson, ex-deputado federal - Reprodução - redes sociais

Publicado 18/11/2021 11:03

Rio - Preso há três meses em Bangu 8, no Rio de Janeiro, o ex-deputado federal Roberto Jefferson teria avisado a aliados políticos que não seguirá na presidência do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Segundo o jornalista Guilherme Amado, sua sucessora deve ser a atual presidente em exercício da sigla, Graciela Nienov. A legenda irá eleger seu novo comandante em uma convenção agendada para ocorrer no próximo dia 30 de novembro.

Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já havia afastado o ex-parlamentar da presidência do partido por seis meses após pedidos de correligionários. Dessa maneira, Jefferson não estaria autorizado a participar das decisões da cúpula até o início da campanha eleitoral do próximo ano.

A definição do partido a respeito de quem comandará a sigla ocorrerá via convenção virtual. Até o momento, apenas a chapa da atual presidente, Graciela Nienov, está inscrita para a disputa da presidência da legenda.