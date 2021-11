Ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente, onde as mulheres foram autuadas por crime contra a economia popular e liberadas depois de serem ouvidas - Divulgação

Publicado 18/11/2021 14:03

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu mais de R$ 1 milhão em cédulas de papel moeda, no início da tarde desta quarta-feira, 17, em Rancharia, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, no interior da roda usada como “estepe” de uma caminhonete. Na ação, duas mulheres, de 35 e 44 anos, foram conduzidas à Polícia Federal.



Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) participava da operação “Paz e Proteção”, pela rodovia Raposo Tavares (SP-270), quando abordou um automóvel, modelo Toyota Hilux, com placas de Dourados (MS), ocupado pelas autoras. Após busca veicular, cerca de R$ 1,1 milhão em espécie foi encontrado.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Presidente Prudente, onde as mulheres foram autuadas por crime contra a economia popular e liberadas depois de serem ouvidas.



Na ação foram apreendidos o carro, o dinheiro localizado no estepe, dois celulares e outros R$ 2.583 que estavam em posse das indiciadas.