Tatiane Pereira recebeu a vacina contra a Covid-19 na Avenida Mirandela - Divulgação / PMN

Tatiane Pereira recebeu a vacina contra a Covid-19 na Avenida MirandelaDivulgação / PMN

Publicado 18/11/2021 19:12

Após o anúncio do Ministério da Saúde na terça-feira, 16, sobre aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para maiores de 18 anos, ao menos cinco estados já começaram a aplicar o imunizante.



Algumas cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro já estão se preparando para antecipar a dose reforço do imunizante. São Gonçalo, por exemplo, começou a vacinar os gonçalenses nesta quinta-feira. Vale lembrar que para tomar a terceira dose, as pessoas têm que ter tomado a segunda há cinco meses ou mais.

Ainda de acordo com a prefeitura da Rio, pessoas com mais de 12 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer e já têm mais de 21 dias de intervalo, podem procurar os pontos de vacinação para tomarem a segunda dose do imunizante.



O governo de São Paulo anunciou que a partir desta quinta-feira, 18, toda a população adulta poderá se vacinar com a dose adicional de COVID-19. A nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI) segue a diretriz do Programa Nacional de Imunização (PNI) e vale para todas as pessoas que tomaram as duas doses há pelo menos cinco meses, ou seja, quem completou seu ciclo vacinação até o mês de junho.

De acordo com informações da CNN, Piauí e Goiás informaram que já têm data para aderir às novas regras, sendo elas, respectivamente 22 e 18 de novembro. Já em Pernambuco, no Amazonas, Rio Grande do Norte e na Paraíba, apenas a diminuição do intervalo entre a segunda e terceira dose foi aplicada imediatamente.

Outras sete capitais já aplicam a dose de reforço: Porto Alegre, Goiânia, Campo Grande, Maceió, São Luís, Belém e Palmas. Mais duas capitais pretendem começar a aplicar a terceira dose nesta semana.