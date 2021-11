"Os resultados do avanço na vacinação refletem no cenário epidemiológico da doença. Desde o pico da pandemia, registrado em abril, a média móvel de óbitos caiu 91,7%", ressalta a pasta - Divulgação

Publicado 19/11/2021 11:15

O Brasil chegou à marca de 300 milhões de doses de vacina aplicadas desde janeiro, quando a imunização contra a covid-19 começou, informou nesta sexta-feira, 19, o Ministério da Saúde.



O Ministério da Saúde também lançou a campanha Mega Vacinação para ampliar ainda mais o número de brasileiros completamente vacinados e com a dose de reforço no braço. Neste sábado, 20, pontos de imunização estarão abertos em todo país para o dia “D” da força-tarefa.



Até o momento, 157,6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose e 129,8 milhões tomaram as duas doses ou dose única da vacina. Com isso, 73,3% da população-alvo completou o ciclo vacinal. Se todos os 21 milhões de brasileiros que não completaram o esquema de imunização voltarem aos postos para a segunda dose, o número de pessoas com o esquema completo será de quase 85%.



Além disso, o Ministério da Saúde ampliou a dose de reforço para toda a população adulta acima de 18 anos. Desde que o reforço na imunização começou, o número de vacinas aplicadas atingiu 12,7 milhões. O intervalo entre a dose dois e a de reforço também foi reduzido para cinco meses após as duas primeiras doses.



"Os resultados do avanço na vacinação refletem no cenário epidemiológico da doença. Desde o pico da pandemia, registrado em abril, a média móvel de óbitos caiu 91,7%”, ressalta a pasta em comunicado.