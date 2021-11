Mãe pula em poço para salvar menina de dois anos - Reprodução

Mãe pula em poço para salvar menina de dois anosReprodução

Publicado 19/11/2021 20:30

Cuiabá - Uma menina de dois anos caiu, nesta sexta-feira (19), em uma cisterna e a mãe dela pulou no poço para salvá-la. O caso aconteceu em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Ao verem o acidente, familiares das duas acionaram o Corpo de Bombeiros. Segundo agentes da corporação, a menina estava brincando com uma boneca que caiu no poço. Ela olhou para o brinquedo, se desequilibrou e caiu na cisterna.



Ainda de acordo com os Bombeiros, a mãe da menina estava fazendo almoço e outra criança presenciou o acidente. Esta se4fgunda criança chamou a mulher para socorrer a menina.



Ambas foram resgatadas e foram encaminhadas para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.