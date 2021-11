Anvisa diz que não foi consultada pelo Ministério da Saúde sobre terceira dose em adultos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 19/11/2021 19:50

A Anvisa realizou, nesta sexta-feira, 19, uma reunião com a empresa Merck Sharp & Dohme (MSD) para a pré-submissão do pedido de uso emergencial para o medicamento molnupiravir. A reunião de pré-submissão é realizada com os laboratórios para apresentação dos dados técnicos de um produto antes do envio formal do pedido pela empresa.

A MSD indicou que o pedido será apresentado em breve, mas a data exata do protocolo depende do laboratório.

O prazo de avaliação da Anvisa tem início somente a partir do recebimento formal do pacote de dados e informações completas sobre o medicamento.