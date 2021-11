Mulher recebeu alta após passar por um período de observação - Divulgação/PMPR

Publicado 19/11/2021 17:09

Uma mulher descobriu que tinha uma bala alojada na cabeça após sentir dores e fazer um exame de raio-X, na quinta-feira, 18, em Campo Mourão, na região centro-oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher afirmou que sentiu fortes incômodos no alto da cabeça quando voltava para casa do trabalho. Ao chegar em sua residência, ela percebeu que estava sangrando e após mostrar o ferimento para o marido, ambos foram para o hospital.

Segundo a PM, o exame constatou que um projétil estava entre o crânio e couro cabeludo da vítima.

A bala foi retirada ainda durante a noite de quinta e a mulher recebeu alta após passar por um período de observação. A polícia segue investigando o caso.