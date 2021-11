Navio levaria cocaína para Europa - Divulgação

Navio levaria cocaína para EuropaDivulgação

Publicado 19/11/2021 20:43 | Atualizado 19/11/2021 20:53

São Paulo - O traficante Don Corleone teria assumido as dívidas de um navio panamenho atracado no Porto de Santos, no litoral paulista, que foi usado para transportar cocaína ao exterior. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa era especializada na logística do tráfico internacional de drogas em larga escala e atuava desde 2020 sob comando de Corleone. As remessas eram enviadas à Europa, para destinos como Espanha, Portugal e Bélgica. As informações são do Extra.

A embarcação foi apreendida na última quinta-feira (18) em uma operação da PF . Além do navio, outros bens foram confiscados na operação, são eles: 28 imóveis e cinco carros de luxo (dois Porsches, uma BMW, uma Mercedes e um Volvo).

A PF também cumpriu 36 mandados de busca e apreensão e outros dez de prisões preventivas e temporárias em seis estados brasileiros. Uma rede de seis postos de combustíveis na Bahia, que serviam para lavar dinheiro, também foi interditada por determinação judicial.

A estimativa é que as apreensões durante a investigação superem R$ 50 milhões.