Carlos Kafezinho, diretor do Movimento Gigantes da Enfermagem - Divulgação

Publicado 23/11/2021 15:00

Uma categoria que pôs seu valor à prova - e mandou bem - durante a pandemia foi o dos enfermeiros e afins: técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Nesta quarta-feira, dia 24/11, esses profissionais aguardam a votação do Projeto de Lei 2564, na pauta do Senado, que propõe um piso salarial nacional.

O PL será votado com a emenda da senadora Eliziane Gama (Cidadania), que propõe um piso de R$ 4.750, desatrelado à jornada de 30 horas Semanais. De acordo com o diretor do Movimento Gigantes da Enfermagem, do Rio de Janeiro, o enfermeiro Carlos Kafezinho, o projeto beneficia os profissionais de enfermagem que têm o compromisso de zelar pela recuperação da saúde de todos.



"A aprovação do PL 2564 vai contribuir para a valorização de mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem em todo o país'', destaca Kafezinho.