Publicado 24/11/2021 10:03

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, foi hospitalizado nesta terça-feira, 23, no hospital Alvorada, em Brasília, devido a dores no fêmur. As informações foram divulgadas pela Secretaria e compartilhadas pelo secretário em suas redes.



Segundo a nota, ele foi avaliado, medicado e liberado para seguir para casa, de onde trabalhará em home office.



Esta é a terceira vez que Frias é hospitalizado, desde que assumiu a pasta no governo Bolsonaro, em junho de 2020. No último ano, em dezembro, ele foi internado com princípio de infarto e colocou dois stents, próteses cilíndricas intravasculares. Em maio deste ano, ele também foi hospitalizado para um novo cateterismo, após o segundo princípio de infarto.