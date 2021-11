Homem é morto após ser filmado beijando criança em barco - Elza Fiuza/ Agência Brasil

Publicado 24/11/2021 18:58 | Atualizado 24/11/2021 19:02

Campo Grande - Um homem, que não teve a identidade revalada, foi morto a tiros dentro de casa, na noite da última terça-feira (23), após um vídeo em que ele beija uma criança de seis anos se tornar público. O caso aconteceu em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia local, que investiga o caso, o vídeo foi gravado no domingo (21), durante um passeio de barco no rio Paraná. As imagens mostram que o homem beija a menina na boca. Na sequência, olha sorrindo para filmagem e dá outro beijo, desta vez na cabeça da criança.

Ainda segundo a polícia, o homem tinha um relacionamento com a mãe da criança há pouco mais de quatro meses.

A menina e outras duas crianças foram acolhidas pelo Conselho Tutelar do município e ficarão abrigadas em uma instituição até decisão judicial.