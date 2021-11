"Prefiro estar no centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país", afirmou o mandatário - AFP

"Prefiro estar no centrão do que no esquerdão, lá você não consegue nada de bom para o país", afirmou o mandatárioAFP

Publicado 26/11/2021 18:13 | Atualizado 26/11/2021 18:24

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta sexta-feira, 26, que tomará "medidas racionais" em reação ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, detectada inicialmente na África do Sul, e mais uma vez manifestou-se contra medidas mais duras de restrição para conter a disseminação da Covid-19.

Durante as comemorações do 76° Aniversário da Brigada de Infantaria Pára-quedista, no Rio de Janeiro, nesta tarde, o presidente afirmou que o Brasil e o mundo não aguentam um novo lockdown. "Vou tomar medidas racionais", disse Bolsonaro aos jornalistas, dizendo que conversou sobre o assunto com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

“Tudo pode acontecer. Uma nova variante, um novo vírus. Temos que nos preparar. O Brasil, o mundo, não aguenta um novo lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria e a miséria leva à morte também. Não adianta se apavorar. Encarar a realidade. O lockdown não foi uma medida apropriada. Em consequência da política do 'fique em casa e a economia a gente vê depois', a gente está vendo agora. Problemas estamos tendo”, disse Bolsonaro.

Nesta sexta-feira, uma nova variante do coronavírus, foi batizada de omicron e declarada como uma variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda mais cedo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao governo que restrinja os voos e viajantes de países do sul do continente africano, entre eles a África do Sul.