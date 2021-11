613.957 vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 26/11/2021 18:27

O Brasil registrou 315 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 613.957 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (26).



Nas últimas 24 horas, 12.392 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 22.067.630 brasileiros já foram infectados pelo vírus.

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo lidera com mais de 4,4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,5 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (88.200), seguido por Amapá (124.500) e Roraima (128.289).



Segundo o Conass, o estado do Ceará manteve os dados de ontem por problemas técnicos no acesso ao sistema de informação.

Nesta sexta, o país registrou média móvel de óbitos de 227; na quarta, essa taxa era de 214. Já a média móvel de casos está em 9.188.



O Instituto Johns Hopkins contabiliza que 260.470.057 casos de covid-19 em todo o mundo, e 5.187.074 mortes. Estados Unidos, Brasil e Índia são os países mais afetados pela doença.