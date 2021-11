Filho da artista plástica Tomie Ohtake e irmão do também arquiteto Ricardo, Ruy nasceu em São Paulo, em 27 de janeiro de 1938. - Reprodução

Publicado 27/11/2021 13:23

São Paulo - O arquiteto Ruy Ohtake morreu na manhã deste sábado, 27, em seu apartamento em São Paulo, aos 83 anos. Filho primogênito da artista Tomie Ohtake, ele assinou obras conhecidas como os hotéis Unique e Renaissance, além da sede do Instituto Tomie Ohtake, todos localizados na capital paulista.



Ohtake tinha um câncer de medula e lutava contra a doença. De acordo com a assessoria, o arquiteto será cremado ainda neste sábado, às 17h, no Horto da Paz, em São Paulo. O velório será realizado para a família e amigos próximos.



A morte foi confirmada por seu irmão, Ricardo, que disse que o artista deixou "uma quantidade muito grande de obras como legado".

O arquiteto se formou pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1960 e abriu um escritório com seu nome no ano seguinte.