O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. - Divulgação/Polícia Militar Santa Catarina

Publicado 28/11/2021 13:18 | Atualizado 28/11/2021 13:44

Um homem de 31 anos morreu e outro ficou ferido durante uma confusão em um bar, na noite deste sábado, após o jogo entre Flamengo e Palmeiras pela final da Libertadores. O crime aconteceu na Rua Oscar Dickmann, no bairro de Itoupavazinha, em Blumenau, Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima, que não teve a identidade revelada, já estava sem vida em frente ao estabelecimento com um corte no pescoço.

De acordo com informações do portal NSC Total, testemunhas afirmaram que a discussão começou depois do resultado do jogo. Houve uma briga no estabelecimento, e outro homem, também de 31 anos, foi agredido. Ele procurou atendimento hospitalar por meios próprios, segundo informou a PM. O autor fugiu em seguida.



Após o crime, o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e fez a perícia no local. Até o momento, o autor do crime não foi localizado. A vítima fatal, segundo a PM, tinha mais de 30 passagens por crimes como ameaça, vias de fato, lesão corporal, injúria, direção perigosa, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de chassi, tráfico de drogas e rixa.

Além dele, o homem que ficou ferido e não teve a identidade divulgada, também tem anotações por ameaça, lesão corporal, violência doméstica, apropriação indébita, rixa e direção perigosa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.