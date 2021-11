Motorista de aplicativo disse ter sido agredida durante o trabalho, em Belo Horizonte (MG) - Reprodução/Redes sociais

Motorista de aplicativo disse ter sido agredida durante o trabalho, em Belo Horizonte (MG)Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/11/2021 09:29 | Atualizado 29/11/2021 09:48

Belo Horizonte - Uma motorista de aplicativo contou ter sido agredida na noite deste domingo, 28, em Belo Horizonte (MG), depois de se recusar a levar quatro passageiras em seu carro. A condutora Janaína Gomes, de 44 anos, relatou que foi chamada para uma viagem que teria uma parada. As três mulheres que estavam no veículo pediram para receber mais uma.

Após negar o pedido, a motorista esclareceu a elas que não era possível realizar a corrida com quatro passageiros. Ela também teria explicado que a própria empresa orientava que a viagem tivesse três clientes no máximo. A confusão teria começado depois que a mãe de uma das passageiras se irritou, depois da recusa da profissional, e deu um tapa no rosto dela.

De acordo com o jornal Estado de Minas, um cabo de vassoura foi utilizado durante a confusão. Um homem, conhecido das passageiras, também teria participado da agressão, tentando enforcar a condutora. Outro motorista de aplicativo chegou ao local e tentou defender a colega de profissão.

Procurada por O DIA, a Polícia Militar de Minas Gerais não respondeu até a última atualização desta matéria.