Covid-19: Brasil tem 92 mortos em 24h; quatro estados não forneceram dados - Reprodução

Publicado 28/11/2021 19:05 | Atualizado 28/11/2021 19:10

São Paulo - O Brasil registrou 92 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste domingo (28). Ao todo, já são 614.278 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins não tiveram dados atualizados neste domingo.

O total de casos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia alcançam 22.080.906. Nas últimas 24h, 4.043 novos casos foram registrados.

A média móvel de mortes ficou em 231 neste domingo. Já a média móvel de casos ficou em 9.090.



São Paulo (4.437.843), Minas Gerais (2.207.192) e Paraná (1.577.931) são os estados com os maiores números de diagnósticos. Na outra ponta, Acre (88.209), Amapá (124.550) e Roraima (128.360) têm os menores números de casos já identificados.