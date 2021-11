Enem acontece neste domingo - Divulgação/ Inep

Enem acontece neste domingo Divulgação/ Inep

Publicado 28/11/2021 17:05

São Paulo - O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (28), teve questões envolvendo assuntos como o desastre de Mariana (MG), a Copa do Brasil e as doenças dengue e ebola.



As informações são de professores, já que o caderno de provas ainda não foi divulgado - candidatos só podem sair com ele dos locais de aplicação depois das 18h.

Ainda segundo os docentess, a prova não contou com questões sobre a pandemia de Covid-19 ou sobre a vacinação. Ao todo, foram 45 perguntas sobre Matemática e Ciências da Natureza.

"A prova de química foi fácil e rápida, o que pode ajudar a ganhar tempo pra outras disciplinas", disse ao G1 o professor Allan Rodrigues, do Descomplica.