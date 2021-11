Apesar do incidente, nenhum candidato chegou atrasado no 2° dia do Exame - Reprodução

Publicado 28/11/2021 14:51

A chave do portão principal da Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Vilhena (RO), local de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), quebrou neste domingo, 28. Candidatos se assustaram com os portões fechados, pensando que tinham chegado atrasados.



De acordo com a Rede Amazônica, voluntários que estavam no local começaram a direcionar os candidatos para outra entrada. Apesar do susto, ninguém perdeu o exame. "A gente vai montar a tenda lá na outra entrada para facilitar para os alunos encontrarem, mas já estamos por aqui ajudando a redirecionar eles", disse à Rede Amazônica Juliano Andrade, consultor de negócios de uma faculdade privada.

Ao ver o portão fechado, um dos estudantes gritou: "Meu Deus, perdi o horário". Ao serem avisados, os candidatos começaram a correr para acessar o outro portão do local.

A direção da Unir explicou à Rede Amazônica que a chave quebrou dentro do miolo do portão principal, problema que não conseguiu ser resolvido a tempo do início da entrada dos candidatos do Enem.