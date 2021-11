Deltan faz promoção 'black friday' para curso online e vira alvo nas redes - Reprodução

Deltan faz promoção 'black friday' para curso online e vira alvo nas redesReprodução

Publicado 28/11/2021 15:55 | Atualizado 28/11/2021 17:42

São Paulo - O ex-procurador Deltan Dallagnol virou alvo de críticas após anunciar uma promoção do seu primeiro curso online com o tema de combate a corrupção. Na oferta, Dallgnol está oferecendo descontos de R$ 100, prometendo livros autografados, aulas ao vivo e eventos com o ex-procurador Carlos Fernando e a procuradora Thamea Danelon.

Nas redes sociais, o anúncio virou motivo de críticas. "Deltan dá 100 reais de desconto em curso de Powerpoint; para usufruir do benefício basta inserir o código LULA2022 no local indicado", escreveu um seguidor.

"Deltan vendendo curso de PowerPoint na MicroLins agora?", criticou outro.

Recentemente, Dallgnol pediu exoneração do Ministério Público Federal (MPF). "Após mais de 18 anos de trabalho em amor ao próximo, estou saindo do Ministério Público e queria contar a você o porquê. Minha vontade é fazer mais, fazer melhor e fazer diferenno início deste mês de novembro.

Após deixar o MPF, a expectativa é de que Deltan entre para a política e se filie ao Podemos do Paraná, mesmo partido do ex-juiz Sérgio Moro.