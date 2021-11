Candidato do Enem é picado por escorpião dentro de sala de prova - Agência Brasil

Publicado 28/11/2021 16:27 | Atualizado 28/11/2021 16:31

Brasília - Um candidato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi picado na perna por um escorpião dentro da sala em que realizaria a prova, em Goiânia, neste domingo (28). Lucas Dias da Costa, de 17 anos, foi socorrido pelos bombeiros e não pode fazer a prova.



O adolescente contou que sentiu uma dor leve na perna ao ser picado e, quando olhou para o chão, viu que havia um escorpião. Ele, então, chamou o fiscal de prova, que matou o invertebrado e entrou em contato com os bombeiros e com a mãe do menino.

Lucas garantiu que estava bem e consciente, mas foi levado pelos bombeiros para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT). O adolescente quer cursar medicina e faria a prova para tentar a vaga em uma universidade.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explicou, por nota, que Lucas poderá participar da reaplicação do Enem, que acontecerá em 9 e 16 de janeiro de 2022, desde que siga os procedimentos previstos no edital.