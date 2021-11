Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 29/11/2021 09:44

Brasília - A avaliação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) registrou seu índice de aprovação mais baixo desde que a medição pela consultoria Atlas, em parceria com o portal Valor Econômico, passou a ser realizada. Pela primeira vez, o número de brasileiros que aprovam o governo federal é menor do que 20%.



Segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 29, apenas 19% da população apoia a condução do Brasil realizada pelo presidente Bolsonaro. Há um ano, o número de apoiadores do mandatário encontrava-se em 31% dos entrevistados.

O número de brasileiros que consideram a condução do país 'regular', é de 20%. Com a popularidade em baixa, a avaliação negativa daqueles que desaprovam as decisões do governo federal chegou a 60% dos entrevistados.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 26 de novembro e contou com a participação de 4.921 brasileiros e possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.