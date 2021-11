Uma pessoa morre e cinco ficam feridas a facadas após discussão em bar do DF - Reprodução

Uma pessoa morre e cinco ficam feridas a facadas após discussão em bar do DFReprodução

Publicado 29/11/2021 10:16

Brasília - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um ataque a tiros e facadas em um bar de Ceilândia, no Distrito Federal, na noite desse domingo, 28. Testemunhas disseram que a confusão começou após uma discussão entre frequentadores do estabelecimento.Na ocasião, mais de 60 pessoas estavam no bar.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, um dos homens envolvidos na confusão era filho de um policial. Ele estava acompanhado por um amigo e os dois foram esfaqueados por um jovem de 17 anos, que, no meio da discussão, voltou para casa para pegar uma faca. O suspeito estava acompanhado da mãe e do cunhado.

Um policial militar, pai da primeira pessoa agredida, também foi esfaqueado no tórax ao tentar socorrer o filho. Depois, de acordo com a PM, ele se levantou e atingiu o jovem, que morreu no local. Ele foi atingido abaixo do ombro esquerdo, a mãe no braço e o cunhado na orelha.

A faca usada no crime foi entregue à corporação. Os feridos socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Dois deles estão em estado grave. A ocorrência foi registrada na 23° Delegacia de Polícia de Ceilândia.