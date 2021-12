Miguel e Helena continuam na liderança dos nomes de bebês preferidos do brasileiro - Divulgação

Publicado 30/11/2021 17:55

Quando se fala nos nomes preferidos para bebês no Brasil em 2021, já é possível enxergar uma nova tendência: a de pais que decidiram batizar seus filhos com nomes cada vez mais internacionais, em versões curtas e grafias variadas, como é o caso de Noah e Ayla.

Esta é a 13ª edição anual do ranking BabyCenter de nomes de bebê e o levantamento deste ano foi feito com base na análise dos dados de 325 mil bebês cadastrados durante o ano na plataforma digital gratuita de acompanhamento da gravidez e criação de filhos. A lista da BabyCenter separa nomes simples dos compostos e uniformiza grafias diferentes, a exemplo de Rafael e Raphael.

Noah foi um dos nomes que mais subiu posições em relação a 2020. No ano passado estava em 22º lugar e neste ano está em 10ª entre os nomes mais escolhidos para meninos. Já Ayla ainda não está entre os 10 primeiros o ranking feminino. Aparece em 21ª, mas com crescimento de seis posições na comparação com o ano anterior.

Outro nome com inspiração internacional que registrou subida na lista foi Maya, que se encontra atualmente na 24º posição. Além disso, estrearam no ranking Zoe (83º) e Chloe (91º).

De acordo como levantamento, 30% de todos os nomes de menina são duplos e o destaque é Maria Alice, que está no 17ª lugar no ranking.

O lider do ranking feminino é o de Helena, que está nesta posição desde 2018. Entre os meninos, Miguel ocupa a liderança desde 2010. Este nome também é bastante usado em nomes compostos, como por exemplo, João Miguel que é o nome duplo de menino campeão há quatro anos e aparece em 25ª lugar no ranking geral.

Os 10 nomes de meninos mais escolhidos neste ano são:

1 - Miguel

2 - Arthur

3 - Théo

4 - Heitor

5 - Gael

6 - Davi

7 - Bernardo

8 - Gabriel

9 - Ravi

10 - Noah

Já entre os 10 nomes de meninas mais escolhidos em 2021, temos:



1 - Helena

2 - Alice

3 - Laura

4 - Manuela

5 - Sophia

6 - Isabella

7 - Luísa

8 - Heloísa

9 - Cecília

10 - Maitê