A expectativa é que Angra volte a ter grandes eventos com a diminuição dos números da pandemia de Covid-19 - Foto: PMAR

Publicado 30/11/2021 20:17

São Paulo - O prefeito Ricardo Nunes (MDB), disse nesta terça-feira, 30, que a tradicional festa de réveillon da capital de São Paulo, na Avenida Paulista, está mantida durante a pandemia do coronavírus. Ele também informou que a Secretaria Municipal da Saúde monitora o avanço da variante ômicron no mundo e que uma reunião está marcada com representantes da pasta para a próxima segunda-feira, 6.



De acordo com informações do Globo, nesta manhã, o prefeito que foi questionado em coletiva de imprensa no estádio do Pacaembu, se a festa de réveillon será suspensa, como na virada para 2021. Ele respondeu que a cidade de São Paulo vai continuar a seguir as orientações da Secretaria da Saúde. Após repetirem a pergunta, Nunes disse que a festa, "na data de hoje, está mantida".



"O que é importante dizer é que, se houver algum risco sanitário para a população de São Paulo, nós não teremos réveillon; agora, se não houver risco sanitário, a gente não tem por que antecipar ou tomar alguma atitude que não seja baseada na ciência, nas orientações da vigilância sanitária. A Prefeitura de São Paulo está muito tranquila", afirmou o prefeito, acrescentando que "ficou para o dia 6 a resposta".



"A Prefeitura de São Paulo, desde que começou a pandemia, não errou até agora. Sempre tomou atitudes que deram certo. E isso a gente precisa ter como referência e continuar na mesma linha, confiando na Secretaria de Saúde, e a população ter do prefeito a palavra e o compromisso: não tomarei nenhuma atitude para agradar A ou B, nenhuma atitude para ficar bem ou mal com ninguém. As ações da Prefeitura de São Paulo serão tomadas com base na Secretaria de Saúde", completou.