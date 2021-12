Covid: Brasil tem 9.710 novos casos em 24h - Reprodução

Covid: Brasil tem 9.710 novos casos em 24hReprodução

Publicado 30/11/2021 18:42 | Atualizado 30/11/2021 18:44

São Paulo - O Brasil registrou nas últimas 24h 9.710 novos casos de covid-19. Com o número, o país atingiu a marca de 22.094.459 diagnósticos positivos para a doença desde 2020, no início da pandemia.



Dois deles preocupam as autoridades de saúde brasileiras - tratam-se de duas pessoas que positivaram para a nova cepa da doença , a Ômicron, detectada na África na semana passada. O informe sobre a identificação de dois casos preliminares no país foi feito pela Anvisa no fim da tarde desta terça-feira (30).



Desde ontem, foram 305 mortes confirmadas, totalizando 614.681 vidas perdidas em todo o país. A média móvel de óbitos está em 231, patamar semelhante ao do início do mês, o que indica uma estabilização, e a de casos, em 9.182.



Os dados são divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) após apuração feita diretamente com os órgãos estaduais. Por problemas técnicos, foram mantidos os dados de ontem do Distrito Federal.



A Universidade Johns Hopkins contabiliza 262.626.203 casos positivos de covid-19 em todo o mundo. Em relação ao número de mortes, são 5.213.228. Os Estados Unidos seguem liderando as estatísticas.