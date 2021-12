Vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) - Divulgação/CMFor

Vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT)Divulgação/CMFor

Publicado 30/11/2021 18:06 | Atualizado 30/11/2021 18:13

Fortaleza - O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) atropelou uma mulher de 36 anos, com quem o parlamentar tem um caso, na noite da última segunda-feira (29). O caso aconteceu no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, e o político foi autuado em flagrante e preso por tentativa de feminicídio.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que o vereador discutia com a mulher no interior de um veículo. Em seguida, ela desceu e puxou o limpador de para-brisa do carro. Então, Ronivaldo deu uma arrancada e a atropelou.

A mulher foi socorrida por familiares para uma unidade de saúde da região e segue internada. Não há informações sobre seu estado de saúde. Já o vereador tentou fugir, mas foi preso por policiais em um posto de combustível ainda no Conjunto Ceará.



Quatro dias antes de ser preso, Ronivaldo Maia fez um discurso no plenário da Câmara pedindo o fim da violência contra a mulher.