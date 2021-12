Policiais fizeram as buscas no lugar indicado e localizaram a faca no telhado da residência - Divulgação

Publicado 01/12/2021 10:38 | Atualizado 01/12/2021 10:51

Uma mulher foi presa por tentativa de homicídio após ferir com faca a amiga que bebia em sua casa em Santa Maria, no Distrito Federal, na madrugada desta quarta-feira, 1º. Segundo a Polícia Militar, agentes do 26º Batalhão foram acionados para verificar uma briga em via pública. No local, a equipe se deparou com uma mulher, aparentemente embriagada, deitada na calçada com duas perfurações nas costas por objeto perfuro-cortante tipo punhal. A vítima estava consciente e se queixava de fortes dores. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

As testemunhas informaram aos policiais que ela consumia bebida alcoólica na residência de sua amiga, juntamente com outras pessoas, e que em dado momento se desentenderam. Neste momento, a amiga utilizou-se de um punhal para ferir a vítima nas costas, de acordo com a corporação.

De posse das informações, a equipe localizou a autora na frente de sua residência. Segundo a PM, ela assumiu ter praticado a agressão alegando que a vítima teria surtado sem motivo aparente e agredido sua filha, e que por um momento de fúria apoderou-se de uma faca para cometer a violência. Acrescentou que a faca foi atirada sob o telhado de sua casa após a ocorrência.

Os policiais fizeram as buscas no lugar indicado e localizaram o objeto do crime no telhado. Em seguida, a equipe apresentou a autora e a faca apreendida na 20ª Delegacia. A vítima foi socorrida consciente pela equipe do SAMU e levada para o Hospital Regional de Santa Maria.