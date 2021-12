Advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef - AFP

Publicado 01/12/2021 09:45

Brasília - O advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Frederick Wassef, teve a entrada barrada no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 30, por não apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19. O certificado de vacinação é exigido no tribunal desde o dia 03 de outubro quem não estiver vacinado, deve apresentar teste negativo de covid-19 feito até 72 horas antes.

Segundo o STF, Frederick Wassef foi barrado "por não apresentar o comprovante de vacinação, exigido a todos que frequentam o tribunal, conforme o artigo 4º da Resolução 748/2021. Informado pela segurança de que poderia participar de forma online, o advogado foi receptivo às regras".

Após o julgamento, o advogado e Flávio Bolsonaro concederam entrevista coletiva no Senado, mas ela foi interrompida após os entrevistados se irritarem com perguntas sobre o comprovante de vacinação. "A pauta é sobre o mérito da decisão do STF. Em outro momento a gente faz perguntas dessa natureza", reclamou Wassef

"Isso [ter sido barrado] não tem nada a ver com o assunto", complementou Flávio.