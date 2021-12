As aplicações em todo o País nas últimas 24 horas ficaram em 1.095.179 - LuAnn Hunt - Pixabay - Creative Commons

Publicado 30/11/2021 21:09

Nesta terça-feira, 30, o Brasil chegou à marca de 62,72% da população totalmente imunizada contra a covid. Em números, este porcentual significa que 133,7 milhões de pessoas receberam as duas doses ou o imunizante de aplicação única, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa.

Alguns Estados não atualizaram os dados da vacinação nesta terça A Bahia segue com problemas na divulgação dos números. Paraná, Amapá e Distrito Federal também não tiveram atualizações.

O número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, soma 158.968.799, equivalente a 74,52% do total de habitantes do País.

As aplicações em todo o País nas últimas 24 horas ficaram em 1 095.179. Houve 129,7 mil aplicações das primeiras doses. Por outro lado, 593,6 receberam a 2ª aplicação da vacina.

O registro de dose única aparece como 637 aplicações. As doses de reforço foram administradas em 371,2 mil habitantes, totalizando 16,4 milhões de doses aplicadas.