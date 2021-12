Ele roubou celulares, carteiras e outros objetos - Reprodução

Publicado 30/11/2021 20:41 | Atualizado 30/11/2021 20:43

João Pessoa - Um homem que não teve sua identidade divulgada, foi preso na noite de ontem (29) após realizar uma série de assaltos no centro de João Pessoa, na Paraíba. Ele foi encontrado carregando celulares, dinheiro e outros objetos de valor.



Segundo o Tenente Marinho, do 1° Batalhão de Polícia Militar, a prisão foi feita durante uma patrulha na região. A polícia foi informada de que uma pessoa em uma moto preta, com posse de arma de fogo, estaria praticando assaltos no centro da cidade.

De acordo apuração, o suspeito havia deixado a prisão na segunda (29) e no mesmo dia voltou a praticar crimes. O homem já tinha outras passagens pela polícia por outros crimes cometidos anteriormente.

Em entrevista ao T5, o Tenente Marinho afirmou que ele "está completamente envolvido no mundo do crime".

Cinco vítimas foram localizadas e compareceram à delegacia para recuperar seus aparelhos celulares. O suspeito responderá por roubo à mão armada e porte ilegal de arma de fogo.