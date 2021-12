Ex-presidente Michel Temer - Reprodução / Tv Cultura

Publicado 01/12/2021 18:13

Brasília - O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse que, caso o povo brasileiro diga que "ele é a solução", pode pensar em se candidatar para a Presidência da República em 2022. De acordo com ele, porém, a candidatura é "apenas uma hipótese" e não há nada confirmado.



"Essa chamada terceira via, confesso que não está no meu horizonte. Entretanto, devo dizer, apenas por hipótese, se em um dado momento houver uma conjunção nacional, com vários setores, quase um Brasil inteiro dizendo que 'ele é a solução porque já teve experiência, etc', aí posso examinar", afirmou Temer em entrevista à Record News nesta quarta-feira (1).

Na ocasião, o ex-presidente fez questão de repetir que a candidatura — pelo menos por enquanto — é somente uma "hipótese fora do horizonte". No entanto, também disse que, "em política nunca se descarta nada".



O presidente do MDB, Baleia Rossi, confirmou para o dia 8 de dezembro, o lançamento da pré-candidatura da senadora sul-mato-grossense Simone Tebet para a Presidência da República . Na última semana, ele já havia anunciado nas redes sociais que a parlamentar seria o nome da legenda a concorrer à Presidência em 2022.



Temer disse que ele poder ser considerado uma "solução" por já ter experiência na chefia do Executivo, quando assumiu o cargo após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), de quem era vice.