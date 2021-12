Covid: TCU recomenda que governo exija vacinação para entrada de viajantes no Brasil - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 01/12/2021 20:27 | Atualizado 01/12/2021 20:31

Brasília - O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou, nesta quarta-feira (1°), que o Governo Federal exija que viajantes internacionais que entrem no Brasil comprovem que se imunizaram contra a Covid-19. A decisão faz parte do processo de acompanhamento para avaliar a estrutura e as ações do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. As informações são do G1.



A recomendação foi enviada à Casa Civil e aos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Saúde e da Infraestrutura.

Ainda segundo a decisão, para não cumprir a recomendação o governo deve apresentar suas razões de forma fundamentada, ou seja, baseada em estudos e experiências internacionais.

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia feito a mesma recomendação diante do surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron.