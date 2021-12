63,03% da população brasileira já está com a imunização completa - Reprodução

Publicado 01/12/2021 21:17

Nesta quarta-feira, 1º, o Brasil alcançou a marca de 134,4 milhões de pessoas com esquema vacinal completo com duas doses ou com o imunizante de aplicação única contra a covid. Os número equivalem a 63,03% da população.

Houveram mais de 1,2 milhão de aplicações em um intervalo de 24 horas. O número de pessoas com ao menos uma dose da vacina é de 159.178.971, ou 74,62% do total de habitantes do País. Rondônia, Roraima, Alagoas e Mato Grosso não atualizaram dados da vacinação. A Bahia continua com problemas na divulgação dos números.

As primeiras doses foram aplicadas em pouco mais de 210 mil pessoas. Por outro lado, 664,4 receberam a 2ª aplicação da vacina.

Em relação ao imunizante de dose única, foram 2.496 aplicações. As doses de reforço alcançaram 339,9 mil habitantes, com total de 16,7 milhões de doses aplicadas.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.