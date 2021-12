Brasil

Anvisa pede restrição de voos e certificado de vacinação para entrada no Brasil

No mesmo documento, a Agência reiterou as Notas Técnicas 112 e 113 nas quais recomenda a exigência do ' passaporte de imunização' completa contra a COVID-19 para a entrada de viajantes no Brasil

Publicado 01/12/2021 21:51 | Atualizado há 13 horas