Desembargador João Egmont participava de uma sessão do TJDFT quando foi flagrado em um momento íntimo - Reprodução

Publicado 02/12/2021 09:22

Brasília - O desembargador João Egmont Leôncio Lopes da 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foi flagrado em um momento de intimidade com a sua esposa durante uma sessão que estava sendo transmitida online. Nas redes sociais, o vídeo já tomou grandes proporções e virou alvo de comentários dos internautas.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher se aproxima e senta no colo de Egmont, enquanto a sessão acontece na presença de outras autoridades. Ao desconfiar que estava sendo filmada, ela levanta, disfarça e a câmera é desativada. Confira:

Depois do vídeo viralizar, usuários das redes não pouparam comentários. "Essas transmissões ao vivo já mostraram de tudo: desembargador dormindo, soltando flatulências, dirigindo, mulher no colo. Mas, o errado é o advogado que está sem gravata, sem paletó prq isso vai contra a "liturgia do cargo", escreveu um internauta, que recebeu apoio de outro homem: "E o prejuízo moral? Recentemente um advogado foi tirado da sessão virtual por não usar gravata, mas sentar no colo do desembargador pode, desde que seja a esposa dele. Brasil é o país da hipocrisia".

Após a repercussão e especulações de que a mulher seria, na realidade, assessora do desembargador, o TJDFT desmentiu os boatos e esclareceu que "em contato com o desembargador João Egmont, restou apurado que a pessoa que aparece na tela durante a sessão da 2ª Turma Cível, nesta quarta-feira, na residência do magistrado, trata-se da sua esposa. Esclarece, ainda, que ela não é servidora do TJDFT e que o fato não gerou qualquer prejuízo aos trabalhos da sessão".