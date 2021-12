DF: Secretaria de Saúde confirma dois casos da variante ômicron - Reprodução

Publicado 02/12/2021 17:05 | Atualizado 02/12/2021 17:09

Brasília - A Secretaria da Saúde do Distrito Federal confirmou, nesta quinta-feira (2), dois casos da variante ômicron da Covid-19 em Brasília. Segundo o secretário general Manoel Pafiadache, os exames laboratoriais comprovaram a infecção.

Ainda segundo Pafiadache, as duas pessoas infectadas estavam em um voo que veio da África do Sul, passou pela Etiópia e aterrissou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no último sábado (27). Ambos infectados permanecem isolados. Entretato, um deles está com sintomas e o outro permanece assintomático.



No total, 66 pessoas do Distrito Federal estão sendo monitorados devido a suspeita de terem contraído a ômicron. Já Ministério da Saúde elevou para cinco o número de pessoas contaminadas pela variante ômicron no país.