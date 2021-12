Jair Bolsonaro e Lula - Reprodução

Publicado 02/12/2021 14:51

Brasília - Um levantamento nacional feito pelo Instituto FSB entre os dias 19 e 22 de novembro, revelou que Lula (PT) lidera as intenções de voto com folga, apesar do surgimento da candidatura de Sérgio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB).



A pesquisa foi realizada na semana em que os partidos da chamada terceira via ainda lidavam com a chegada de Rodrigo Pacheco (PSD) ao jogo e a caótica eleição interna do PSDB, que teve problemas no aplicativo que computava os votos.

No último dia 27, João Doria venceu as prévias do partido contra o governador gaúcho Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

Segundo a pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto, contra 19% de Jair Bolsonaro. Sergio Moro e Ciro Gomes aparecem na terceira posição com 5% das intenções de voto.

Ademais, José Luiz Datena, que ainda não uma definição clara de que cargo irá disputar nas eleições de 2022, está listado no levantamento e tem 4% da intenções. João Doria tem 2%. Já Pacheco e Simone Tebet não pontuam.