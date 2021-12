Presidente Jair Bolsonaro e ex-ministro Sergio Moro - Agência Brasil

Publicado 02/12/2021 13:02

Brasília - A soltura de Lula (PT) em novembro de 2019, após 580 dias de prisão, foi motivo de comemoração por parte do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), conforme revelou o ex-juiz Sergio Moro (Podemos). Segundo ele, Bolsonaro "não fez nada" para reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quando a prisão em segunda instância foi revogada.

"Na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente comemorou quando o Lula foi solto em 2019 porque ele entendia que aquilo beneficiava ele literalmente. Então, ele não trabalhou para manter a execução em segunda instância", afirmou o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Moro permaneceu no governo Bolsonaro até abril de 2020, cerca de 5 meses após a revogação da prisão do petista. O ex-juiz da Lava Jato decidiu deixar o Planalto após alegar que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Depois de decidir se lançar como pré-candidato à presidência, Moro intensificou as revelações a respeito de condutas do Planalto.