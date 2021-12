Avenida Paulista é o tradicional palco da festa de Réveillon - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 02/12/2021 10:48 | Atualizado 02/12/2021 14:27

São Paulo - A prefeitura de São Paulo anunciou o cancelamento da tradicional festa de Réveillon na Avenida Paulista, na capital paulista. Assim como em outras capitais, a suspensão da celebração acontece pelo temor com um possível aumento dos casos em razão da nova variante Ômicron da covid-19. Na cidade, já foram confirmados três casos. Nesta quinta-feira, 2, o governador de SP, João Doria (PSDB), também afirmou que o estado manterá a obrigatoriedade do uso das máscaras.

A confirmação veio através do secretário municipal de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, que também afirmou o uso obrigatório das máscaras no município de SP em locais abertos. As medidas são baseadas no estudo da Coordenaria de Vigilância em Saúde (Covisa).

"O estudo indica que apesar de os dados serem estáveis e positivos, o surgimento da variante nos impõe a necessidade: primeiro, da manutenção do uso de máscara, mesmo em ambientes abertos, e segundo, a questão do cancelamento das festividades das festas de Réveillon", declarou Aparecido, em entrevista à Globo News nesta manhã.

"O tempo todo o prefeito tem colocado que segue as orientações da vigilância sanitária para que a gente possa ter uma estratégia de proteção da população o mais eficiente possível", acrescentou o secretário.

O anúncio oficial do cancelamento do Réveillon será feito ainda nesta quinta-feira, 2, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), em Nova York, nos Estados Unidos. Ele viajou com o governador do estado para a cidade norte-americana e falará com a imprensa de lá.

Em relação ao uso das máscaras, a decisão segue recomendação do Comitê Científico do Estado diante da nova variante. "Atendendo recomendação do Comitê Científico, o Estado de SP vai manter a exigência do uso de máscara em espaços abertos. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população", anunciou Doria, em publicação no Twitter nesta manhã.

A desobrigação do uso de máscaras estava prevista para ocorrer a partir do dia 11 deste mês. No entanto, com o avanço variante Ômicron e a confirmação de três casos em SP, Doria pediu uma reavaliação do Comitê Científico sobre o assunto.

Na recomendação feita ao governo de São Paulo, o comitê apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante Ômicron às vésperas do fim de ano. Os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a covid-19.

Além de São Paulo, ao longo dessas semanas, capitais em todas as regiões do país já haviam cancelado suas festas de Ano Novo. Entre elas estão: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Luís, Teresina e Vitória.